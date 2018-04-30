«الهوية والجنسية» تُطلق شعارها الجديد

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق شعارها الجديد بعد إنجاز تصميمه لينسجم مع المرحلة الجديدة التي انتقلت إليها بعد صدور المرسوم الاتحادي رقم «3» لسنة 2017 الذي تمّ بموجبه نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة إليها.

رموز

ويتكون الشعار الجديد من عدة عناصر هي رأس الصقر باللون الأسود باعتباره رمزاً للدولة وعنواناً من عناوين قوّتها ومنعتها وازدهارها، والنجوم السبع (باللون الذهبي) وترمز إلى عزة وشموخ الاتحاد وإنجازاته الحضارية، وأجنحة الصقر التي تعبّر عن التميّز والسبق والريادة، وألوان علم الدولة وهي الأخضر والأبيض والأسود والأحمر، حيث يمثّل اللون الأخضر ازدهار الإمارات وحرصها على نشر روح الأمل والتفاؤل الدائم في نفوس مواطنيها والمقيمين فيها، والأحمر قوتها وعزتها ومنعتها، والأبيض جنوحها الدائم نحو السلام ونشر قيم التسامح والتعايش بين البشر.

وترمز الدوائر التي يتضمّنها الشعار في أجنحة الصقر إلى سعي الهيئة إلى تمكين عناصر الذكاء الاصطناعي واستغلال أدواته في تطوير خدماتها ومبادراتها وبشكل يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها بأعلى معايير الكفاءة والفاعلية ويضمن الارتقاء بنوعية الخدمات وجودتها إلى أرقى المستويات العالمية التي تحقق السعادة للمتعاملين.