إطلاق مشروع «الإشارات الضوئية الذكية» على متن الوسائل البحرية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية، إطلاق مشروع تطبيق «الإشارات الضوئية الذكية» على متن الوسائل البحرية في المياه الداخلية والملاحة الساحلية التي لا تتجاوز 5 أميال بحرية، بدلاً من الإشارات الضوئية التقليدية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية للتحول الذكي، والمحافظة على البيئة من خلال استخدام المواد الصديقة للبيئة، إلى جانب استخدام المواد الآمنة على العاملين على متن الوسائل البحرية.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، أصحاب الوسائل البحرية إلى استخدام الإشارات الضوئية الذكية، بدلاً من التقليدية، لما لها من دور مهم في الحفاظ على البيئة، ولكونها آمنة في الاستخدام، وعمرها الافتراضي 3 أضعاف الإشارات الضوئية التقليدية.

واتفق الجانبان على آلية تنفيذ المشروع ضمن المياه الداخلية والملاحة الساحلية التي لا تتجاوز 5 أميال بحرية، بما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وسط التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع النوعي، الذي من شأنه توفير الوقت والجهد، وتخفيض التكلفة، مع تعزيز الأمن البيئي. وتلتزم السلطة البحرية بتقديم الإمكانات اللازمة لإنجاح مشروع «الإشارات الضوئية الذكية»، سعياً وراء دفع عجلة تحويل دبي إلى «مدينة ذكية متكاملة ومتصلة» بحلول عام 2021. ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة، والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي، وتتسم الإشارات الضوئية الذكية بأنها آمنة من ناحية التشغيل والتخزين، وذات كفاءة تشغيلية عالية، وصلاحية طويلة الأمد، مع إمكانية التخلص منها بتكلفة منخفضة وسهولة تامة.

أهمية

وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أهمية التعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، لتطبيق الإشارات الضوئية الذكية، في خطوة تنسجم مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد، ونموذج جديد في التنمية في إمارة دبي، لافتاً إلى أنّ المشروع الجديد يمثل دفعة قوية باتجاه إدماج التكنولوجيا الذكية ضمن القطاع البحري، ترجمة لغايات «خطة دبي 2021» في بناء مدينة ذكية تتمتع ببنية تحتية ذات تقنية عالية لتضاهي الأفضل في العالم، من حيث مستويات الجودة والكفاءة.

دراسة

ومن جانبه، أكد العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن تطبيق الإشارات الضوئية الذكية يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، بتطبيق سياسة القيادة العامة في مجال التطوير والتحسين المستمر، مشيراً إلى أن إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وبالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية، نفذتا دراسة وتحليلاً للوضع الحالي، لاستخدامات الإشارات الضوئية التقليدية من قبل الوسائل البحرية، تطبيقاً لإجراءات الأمن والسلامة، حيث تبين أن تلك الإشارات لها الكثير من التأثيرات السلبية، من بينها إمكانية تعريض مستخدمي القوارب إلى الخطر والتلوث البيئي، إضافة إلى التكلفة العالية.

وأوضح أن الإشارات الضوئية التقليدية عبارة عن إشارات مشتعلة تستخدم من قبل الوسائل البحرية المختلفة، مثل قوارب الصيادين والقوارب السياحية، والبواخر، وغيرها، وذلك في الحالات الطارئة، ويتوجب توافرها في جميع الوسائل البحرية، كإجراء من إجراءات الأمن والسلامة بها.

وحول سلبيات الإشارات الضوئية التقليدية، أكد العميد الغيثي، أن استخدامها وعملية إتلافها يؤديان إلى إحداث تلوث بيئي، مقارنة بالإشارات الذكية، إضافة إلى أن عمرها الافتراضي يقارب 3 سنوات، ويجب التخلص منها بعد انتهاء عمرها عبر تفجيرها من قِبل فريق عمل مختص، وتحتاج إلى فحص مستمر للتأكد من مدى جاهزيتها، وبحاجة إلى إجراءات تخزين محددة، إلى جانب ضرورة استخدامها من قبل مختصين، باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة على الوسائل البحرية.

بدوره، قال محمد خليفة آل حريز، مدير الممرات المائية في إدارة حركة المرور البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية: نضع على عاتقنا مسؤولية ضمان الامتثال لأعلى المعايير الضامنة للكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والملاحة الآمنة، مع الامتثال لأفضل الممارسات البيئية.

غير إلزامية

أكّد محمد خليفة آل حريز، أنه لن يكون إلزامياً على أصحاب الوسائل البحرية استخدام الإشارات الضوئية الذكية خلال الفترة القريبة، لكن ستقوم السلطة بتوعيتهم عند تجديد التراخيص بضرورة استخدام هذه الإشارات على متن وسائلهم البحرية، أما الوسائل البحرية التي يتبين عدم صلاحية الإشارات الضوئية التقليدية عن قيامها بتجديد الترخيص، فسيتم إلزامها باستخدام الإشارات الضوئية الذكية، مشيراً إلى أن هذه الإشارات ستصبح إلزامية خلال السنوات المقبلة مع توافرها في الأسواق، ومع انتهاء صلاحية الإشارات الضوئية المستخدمة حالياً.