محمد بن زايد: علاقاتنا مع النمسا متميــّـزة وتستند إلى تاريخ طويل من الشراكة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - خلال جلسة محادثات رسمية جرت في قصر الرئاسة أمس علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الصديقة هي علاقات متميزة وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1974.

وأضاف سموه أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين الصديقين تعكس حرصاً مشتركاً من قبل قيادتيهما على تطوير العلاقات بينهما ودفعها إلى الأمام باستمرار، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في توسيع آفاق التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وغيرها بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين وتقدمهما ورفاهيتهما.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة - تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» - حريصة على تقوية شراكاتها مع الدول الصديقة في العالم وفي مقدمتها جمهورية النمسا.. وذلك في إطار سياساتها القائمة على تنويع اقتصادها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد سموه أن التطور الذي حدث في مسار العلاقات الإماراتية - النمساوية خلال السنوات الماضية - خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا وغيرهما - يفتح المجال لمزيد من النمو في هذه العلاقات في المستقبل في ظل ما يتوافر لها من أسباب التقدم والازدهار على المستويات المختلفة.

وتمنى سموه للمستشار النمساوي التوفيق والنجاح في قيادة حكومة بلاده نحو المزيد من التقدم والرخاء.. وعبر عن ثقته بأن زيارته للدولة ستمثل إضافة قوية إلى مستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين وتقديره لحرص المستشار النمساوي على تعزيز علاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أعرب المستشار سيباستيان كورتز عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معرباً عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقاتها القائمة مع دولة الإمارات في شتى المجالات وتوسيع آفاق الشراكة التجارية والسياحية والثقافية والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما في بناء شراكة استثمارية استراتيجية.. مشيداً بما حققته الإمارات من تقدم ونهضة حضارية شاملة متمنياً للدولة مزيداً من التقدم والازدهار.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

حضر المباحثات والمأدبة.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما حضرهما معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.

وحضرهما الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة.

ويرافق مستشار النمسا وفد يضم مارغريت شرامبوك وزيرة الشؤون الرقمية والاقتصاد واندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وبربرا كاودل ينزن مستشارة الشؤون الخارجية لمستشار النمسا، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومديري الشركات والمؤسسات النمساوية.

هذا، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل في قصر الرئاسة سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت للمستشار سيباستيان كورتز ــ لدى وصوله قصر الرئاسة في أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني للنمسا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح المستشار الضيف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للمستشار النمساوي.

مستشار النمسا يزور واحة الكرامة

زار سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا أمس، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي، الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم للدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته.

وكان في استقبال مستشار جمهورية النمسا لدى وصوله إلى موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث استعرض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. ثم قام سباستيان بجولة في الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون عن الواحة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة سجل المستشار النمساوي كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.