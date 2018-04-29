رئيس وزراء اليابان يزور صرح زايد المؤسس

زار شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان، يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة وخالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان وكانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى الدولة مساء اليوم، "صرح زايد المؤسس" في أبوظبي في إطار زيارته للدولة.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام "صرح زايد المؤسس"، رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق في جولة، تعرفوا من خلال أحد أخصائيي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد، التي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني "الثريا"، والحديقة التراثية، والتسجيلات النادرة للشيخ زايد "طيب الله ثراه"، إضافة إلى المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

كما شاهد رئيس الوزراء الياباني خلال جولته "الثريا"، العمل الفني ثلاثي الأبعاد، الذي يُظهر ملامح الشيخ زايد، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية مساءً بشكل يحاكي نجوم السماء، ويُعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

كما تعرف خلال جولته إلى حب وشغف الشيخ زايد "رحمه الله" للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في "الحديقة التراثية"، والتي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة، تجول رئيس الوزراء الياباني في "الممشى" للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان.