أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية عن إطلاق مشروع تطبيق "الإشارات الضوئية الذكية" على متن الوسائل البحرية في المياه الداخلية والملاحة الساحلية التي لا تتجاوز 5 أميال بحرية، بدلاً من الإشارات الضوئية التقليدية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية للتحول الذكي، والمحافظة على البيئة من خلال استخدام المواد الصديقة للبيئة إلى جانب استخدام المواد الآمنة على العاملين على متن الوسائل البحرية.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية، أصحاب الوسائل البحرية إلى استخدام الإشارات الضوئية الذكية بدلا من التقليدية، لما لها من دور هام في الحفاظ على البيئة ولكونها أمنة في الاستخدام، وعمرها الافتراضي 3 أضعاف الإشارات الضوئية التقليدية.

واتفق الجانبان على آلية تنفيذ المشروع ضمن المياه الداخلية والملاحة الساحلية التي لا تتجاوز 5 أميال بحرية بما يتواءم وأفضل الممارسات الدولية، وسط تأكيد الأهمية الاستراتيجية للمشروع النوعي الذي من شأنه توفير الوقت والجهد وتخفيض التكلفة مع تعزيز الأمن البيئي.

وتلتزم السلطة البحرية بتقديم الإمكانات اللازمة لإنجاح مشروع "الإشارات الضوئية الذكية"، سعياً وراء دفع عجلة تحويل دبي إلى "مدينة ذكية متكاملة ومتصلة" بحلول العام 2021. ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي، وتتسم الإشارات الضوئية الذكية بأنها آمنة من ناحية التشغيل والتخزين وذات كفاءة تشغيلية عالية وصلاحية طويلة الأمد، مع إمكانية التخلص منها بتكلفة منخفضة وسهولة تامة.

وأكّد السيد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أهمية التعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي لتطبيق الإشارات الضوئية الذكية، في خطوة تنسجم مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد ونموذج جديد في التنمية في إمارة دبي، لافتاً إلى أنّ المشروع الجديد يمثل دفعة قوية باتجاه إدماج التكنولوجيا الذكية ضمن القطاع البحري، ترجمة لغايات "خطة دبي 2021" في بناء مدينة ذكية تتمتع ببنية تحتية ذات تقنية عالية لتضاهي الأفضل في العالم من حيث مستويات الجودة والكفاءة.

من جانبه، أكد العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن تطبيق الإشارات الضوئية الذكية يأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، بتطبيق سياسة القيادة العامة في مجال التطوير والتحسين المستمر، مشيراً إلى أن إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وبالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية نفذتا دراسة وتحليل للوضع الحالي لاستخدامات الإشارات الضوئية التقليدية من قبل الوسائل البحرية تطبيقاً لإجراءات الأمن والسلامة، حيث تبين أن تلك الإشارات لها العديد من التأثيرات السلبية من بينها إمكانية تعريض مستخدمي القوارب للخطر والتلوث البيئي بالإضافة إلى التكلفة العالية.