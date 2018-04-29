الإمارات تنظم العرس الجماعي الثاني لـ 200 شاب وفتاة في سقطرى

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الثاني في أرخبيل سقطرى لـ 200 شاب وفتاة ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و تقام برعاية سموه و يستفيد منها 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.. وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات في عام زايد.

وأقيم العرس الجماعي الثاني بحضور وفد من الهيئة أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك كما حضر المراسم عدد من المسؤولين المحليين في أرخبيل سقطرى بجانب العرسان وأسرهم ومعارفهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن الهيئة شرعت في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في اليمن برعاية سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر ..مضيفا ان هذه المبادرة تؤكد المام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية ومدى اهتمامها بظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي.

وأضاف الفلاحي ان الظروف الاقتصادية الضاغطة في اليمن تسببت في عزوف الشباب عن الزواج لذلك جاءت هذه المبادرة لتحقق العديد من الأهداف في مقدمتها تقليل نفقات الزواج وتيسير سبله والحد من الإسراف والبذخ في المناسبات الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع اليمني المتجانس ومحاربة مظاهر التباهي والتفاخر في مثل هذه المناسبات.

وأكد الفلاحي أن هيئة الهلال الأحمر أكملت ترتيباتها لتنظيم الأعراس الجماعية الأخرى تباعا بعد عدن وسقطرى وذلك في محافظات حضرموت، تعز، أبين، الضالع، لحج، شبوة، المخا، ..و بالرغم من الظروف التي يمر بها اليمن إلا أن الأعراس الجماعية من شأنها بث الأمل وإدخال السرور على نفوس الشباب الذين يرون من خلالها أن هناك من يحس بهمومهم ويهتم بقضاياهم ويعمل على تحسين سبل استقرارهم.

من جانبه أعرب رمزي محروس محافظ أرخبيل سقطرى عن تقدير محافظته حكومة وشعبا لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا الزواج الجماعي مؤكدا أن المبادرة الكريمة من سموه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة وتساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب وتعزز مجلات الشراكة المجتمعية.

وأشاد بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية التي لم تنقطع عن المحافظة خلال السنوات الماضية..منوها ان الهيئة تميزت دون سائر المنظمات الأخرى من خلال تبنيها لقضايا التنمية والإعمار في المحافظة خاصة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم.

إلى ذلك عبر العرسان عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي وضعتهم نصب عينيها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت برسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة.