محمد بن زايد يستقبل مستشار النمسا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الرئاسة سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت للمستشار سيباستيان كورتز ــ لدى وصوله قصر الرئاسة في أبوظبي ــ مراسم إستقبال رسمية وعزف السلام الوطني للنمسا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح المستشار الضيف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للمستشار النمساوي.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة ابوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا وعدد من الوزراء وكبارالمسؤولين ورجال الأعمال في الدولة.

ويرافق مستشار النمسا وفد يضم مارغريت شرامبوك وزيرة الشوون الرقمية والاقتصاد واندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وبربرا كاودل ينزن مستشارة الشوون الخارجية لمستشار النمسا وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال ومدراء الشركات والمؤسسات النمساوية.