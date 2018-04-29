85 مخالفة «رمي مخلّفات من المركبات» في 3 أشهر في أبوظبي

حررت شرطة أبوظبي مخالفات بحق 85 سائقاً في الربع الأول من العام الجاري، لعدم الالتزام بالقانون وقيامهم برمي مخلفات من مركباتهم على الطريق العام وطبقت عليهم المادة 71 من قانون المرور «إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة» ومخالفتها 1000 درهم، و6 نقاط مرورية على المتسببين في تلك المخالفة، ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق.