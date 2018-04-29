آخر الأخبار

85 مخالفة «رمي مخلّفات من المركبات» في 3 أشهر في أبوظبي

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
التاريخ:
طباعة Email

حررت شرطة أبوظبي مخالفات بحق 85 سائقاً في الربع الأول من العام الجاري، لعدم الالتزام بالقانون وقيامهم برمي مخلفات من مركباتهم على الطريق العام وطبقت عليهم المادة 71 من قانون المرور «إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة» ومخالفتها 1000 درهم، و6 نقاط مرورية على المتسببين في تلك المخالفة، ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطرق.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon