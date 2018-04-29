مليون و70 ألف مكالمة تلقاها «999» بشرطة دبي الربع الأول 2018

اطّلع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على عرض نتائج هاتف النجدة (999) في شرطة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بالربع الأول من العام الماضي، حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الأول من العام الجاري مليوناً و70 ألفاً و567 مكالمة، ووصل عدد المكالمات، التي تمت الاستجابة لها في غضون 10 ثوان، مليوناً و56 ألفاً و185 مكالمة، أي ما يعادل 99% من نسبة عدد المكالمات، بينما تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الأول من العام الماضي 646 ألفاً و608 مكالمات ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 637 ألفاً و555 مكالمة، أي ما يعادل %98.59 من نسبة عدد المكالمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عمر الشامسي، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، حيث ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات.

كما اطلع اللواء عبد الله خليفة المري على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الأول من العام الجاري 107 آلاف و305 مكالمة هاتفية، مقابل 34 ألف و897 مكالمة هاتفية في الربع الأول من 2017.

وجاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة (11.51) في الربع الأول من العام 2018، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 12 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة (14،4) دقيقة، وكانت نسبة الاستجابة المستهدفة للوصول لتلك الحوادث هي 30 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة (12.19) في الربع الأول من العام 2017، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 12 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة (14.79)، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة للوصول لتلك الحوادث هي 30 دقيقة.

وجاء متوسط زمن الاستجابة لبلاغات جرس الإنذار للتدخل السريع في الربع الأول من 2018 دقيقتين وستة ثوان.