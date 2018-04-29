إطلاق «دورية شرطة الطفل» في دبي

أطلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في القيادة العامة لشرطة دبي، مبادرة «دورية شرطة الطفل»، وهي دوريات خاصة تقوم بمهام التواصل مع الأطفال المجني عليهم، والمستهدفين منهم ببرامج وحملات التوعية الأمنية، وتم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع أسرة المرحوم عبيد الحلو «شريك السعادة» في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتجهيزها بحيث تتلاءم مع البيئة المناسبة للفئات المستهدفة من الأطفال.

وتساهم هذه المبادرة في إزالة الحاجز النفسي، وتعمل على ترك انطباع إيجابي لدى الأطفال، وتشمل هذه التجهيزات الشكل الخارجي للمركبة، بالإضافة إلى ألوانها المختلفة التي تناسب الأطفال وتعمل على جذبهم لضمان التواصل معهم بسهولة ويسر، فضلاً عن بنيتها الداخلية التي تم تصميمها بمقاعد متقابلة تعزز فكرة التواصل المباشر مع الأطفال أثناء تنقلها من مكان إلى آخر، وتجهيزات إضافية كالصور ورسومات الشخصيات الكرتونية الشهيرة، وزودت دوريات شرطة الطفل بأجهزة ترفيه كالألواح الذكية التي يمكنهم من خلالها ممارسة الألعاب الترفيهية. وتستهدف مبادرة دورية شرطة الطفل الأسر والطلاب على حد سواء، حيث ترتبط هذه المبادرة بالهدف الاستراتيجي لشرطة دبي وتتطلع إلى توفير بيئة أمنية صديقة للطفل.