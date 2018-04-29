محادثة فورية عبر «واتساب» والموقع الإلكتروني لـ«قضاء أبوظبي»

أطلق مركز الاتصال بدائرة القضاء في أبوظبي، خدمات المحادثة الفورية عن طريق الموقع الإلكتروني www.adjd.gov.ae، إضافة إلى الدردشة عن طريق تطبيق المحادثة الفوري «واتساب» عبر الهاتف رقم +97128002353، وذلك للتعرف إلى إجراءات الحصول على خدمات الدائرة والوثائق المطلوبة وساعات العمل، وغيرها من المعلومات الأساسية لإنجاز المعاملات.

وأكد يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بدائرة القضاء، الحرص على تحقيق التميز والتطوير المستمر للخدمات المقدمة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتحقيق التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وصولاً إلى أعلى معدلات رضا المتعاملين وسعادتهم من خلال منظومة متكاملة ومتطورة.

وأفاد أن مركز الاتصال يعد من أهم قنوات التواصل للحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات، إضافة إلى تسجيل الشكاوى والمقترحات من خلال قنوات اتصال متنوعة تلبي احتياجات الجمهور، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مع الدائرة عبر القنوات التي يفضلونها، مثل الاتصال عبر الهاتف المجاني 8002353 أو +9716512222 أو البريد الإلكتروني info@adjd.gov.ae.

وأوضح أن مركز الاتصال وشكاوى المتعاملين يستند في عمله إلى أحدث تقنيات الاتصال والرد الآلي، من خلال توحيد عمليات استلام الشكاوى والاقتراحات والثناء والاستفسارات، وتسجيلها في نظام متخصص ليتم التعامل معها وفق مؤشرات الأداء الاستراتيجية.

700

يتلقى مركز الاتصال بدائرة القضاء في أبوظبي نحو 700 مكالمة يومياً عن طريق رقم الهاتف المجاني وقنوات التواصل الأخرى، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أفضل النتائج في توحيد أسلوب الردّ على الاستفسارات الواردة ورفع جودته، علاوة على مواكبة متطلبات المشاريع التطويرية الحديثة.