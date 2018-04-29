وزير الشباب البحريني يبحث التعاون مع مجلس الإمارات للشباب

زار هشام محمد الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين مركز الشباب بدبي، وقام في جولة تعريفية على مساحات المركز للتعرف إلى دوره في توفير بيئة تتيح للشباب توظيف طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة.

وعلى هامش الزيارة اجتمع مع مجلس الإمارات للشباب وسعيد النظري المدير التنفيذي لمكتب الشباب، وفريق عمل مركز الشباب العربي، حيث ناقش المشاريع القادمة وسبل تعزيز الجهود المشتركة، وأهمية عمل الشباب العربي معاً. كما تناول الاجتماع تحقيق الأهداف المشتركة وسبل تفعيل قنوات التواصل مع الشباب في مملكة البحرين، وتحفيزهم للمساهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: «نفخر بجهود وزارة الشباب في البحرين، وسنعمل معاً لصناعة نموذج عربي هو الأفضل للعمل مع الشباب».

وأضافت المزروعي: سنعمل معاً لنعزز أثر المبادرات على الشباب، والاستفادة من التجارب، منطقتنا وشبابنا بحاجة إلى جهود متكاتفة ومبادرات لها أثر استراتيجي، الشباب البحريني والإماراتي تجمعهم الثقافة، والقيم، والشغف لخدمة الوطن، وقيادات البحرين والإمارات حريصون على توفير أفضل بيئة لاستغلال طاقاتهم، معاً سنعمل على مبادرات مشتركة قريباً.

جهود شبابية

من جانبه عبر هشام محمد الجودر عبر تغريدة من خلال حسابه في تويتر قائلاً: ‏«عندما يجتمع اهتمام القيادة وأصحاب القرار مع جهود وطاقات الشباب سيكون الإنجاز في قمة التميز والإبداع، هذا الإحساس شعرت به عندما تشرفت اليوم بزيارة مركز الشباب بدولة الإمارات، ‏مركز قام بروح وجهود شبابية مخلصة ومبدعة تبشر بمستقبل مشرق، شكراً معالي شما المزروعي ولفريق العمل».