«كهرباء دبي» تُطيل العمر الافتراضي للتوربينات الغازية في المحطة «إي»

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً اتفاقية مع شركة «جنرال إلكتريك» لإطالة العمر الافتراضي للتوربينات الغازية فئة (GE 9E) في المحطة «إي» (E ) بمجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابعة للهيئة بقيمة إجمالية تصل إلى 192.7 مليون درهم، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2019 وينتهي خلال الربع الأول من عام 2021.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج الطاقة وتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، بما يتماشى مع جهودنا في دعم استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنتاج في الهيئة، والتي سجلت ارتفاعاً بـ28.86% بين عامي 2006 وحتى 2017».

تنفيذ

من جانبه، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي - قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه)، هيئة كهرباء ومياه دبي: تشمل هذه الاتفاقية تقنيات (AGP) وتطبيقات خفض أكاسيد النيتروجين (DLN1). ويوجد في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة عدد 3 توربينات غازية فئة (GE 9E) تابعة للمحطة «E» تم تركيبها في عام 1989، وكانت أول توربينات غازية كبيرة يتم تدشينها في محطات توليد الطاقة بجبل علي. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تنفيذ المشروع خلال الأعوام 2019 ـ 2021، حيث سيجري عمل التحسينات الضرورية بهدف إطالة عمر التوربينات الغازية لمدة 12 عاماً إضافية وزيادة إنتاجها وتحسين كفاءتها وخفض الانبعاثات الصادرة عن هذه التوربينات.