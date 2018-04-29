دبي الذكية تنظم اليوم النسخة الثانية من «المستقبل الآن»

تنظم دبي الذكية اليوم، وللعام الثاني على التوالي، معرض «المستقبل الآن»، الحدث السنوي، والذي يستمر حتى 2 مايو في حي دبي للتصميم، بهدف تسليط الضوء على أحدث التجارب الذكية في إمارة دبي، وضمن مسيرتها لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل.

وتسعى دبي الذكية، من خلال الحدث، إلى إطلاق مبادرة مبتكرة وهامة، ستسهم في تصميم مستقبل مدينة دبي الذكية، واستعراض أحدث التجارب والتقنيات الذكية في إمارة دبي، وأهم الإنجازات والمستجدات التي حققتها ضمن مشاريعها ومبادراتها المختلفة، التي ترتكز عليها دبي الذكية في الريادة العالمية بمجال صناعة المدن الذكية، مثل: «استراتيجية دبي بلا ورق»، و«مبادرة بيانات دبي»، و«استراتيجية دبي للبلوك تشين»، كذلك يتضمن الحدث، عقد ورش عمل متخصصة، وجلسات نقاشية وأنشطة تفاعلية. كما أنها ستعمل على عرض أحدث المهارات التقنية في ما يتعلق بمبادراتنا الذكية.

ريادة

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، إن تنظيم حدث «المستقبل الآن» للعام الثاني على التوالي، يأتي ليؤكد ريادة دبي عالمياً بمجال صناعة المدن الذكية، حيث نجحت الإمارة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وعبر تضافر الجهود الحثيثة خلال السنوات الماضية، من ترسيخ مكانتها كمدينة ذكية يحتذى بها عالمياً، بشكل يواكب تطلعات حكومة المستقبل وأهداف مئوية الإمارات 2071.

تمكين

وأضافت: «ما حققته دبي اليوم من تمكين للمدينة الذكية، يحتاج إلى سنوات لتحقيقه في بعض المدن الأخرى، لكننا نرى أن الطريق ما زال في بدايته، وستشهد المرحلة المقبلة طفرة هائلة في مسيرة التحول الذكي، لذا يشكل حدث «المستقبل الآن»، فرصة مثالية لنا لإطلاع المعنيين والمهتمين بقطاع المدن الذكية عالمياً، على تجربة دبي في التحول الذكي الشامل، وعلى مستوى المشاريع والخدمات الذي حققته، حيث نعمل بشكل دائم في دبي الذكية، وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، على تطوير مبادراتنا، لترتقي بجودة الحياة، وتنعكس إيجاباً في رفع مؤشر السعادة بإمارة دبي».

وسيشهد معرض «المستقبل الآن»، تنظيم سلسلة من ورش العمل التعريفية والتوعوية لمناقشة أهم المبادرات التي تقودها دبي الذكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتطوير الخدمات والتجارب المقدمة لأفراد المجتمع، لتعزيز مستويات سعادتهم.

مستجدات

ويسلط المعرض، الضوء على مستجدات «استراتيجية دبي بلا ورق» لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، حيث تترجم الاستراتيجية، آلية عمل الحكومة الذكية التي توظف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة .

تطورات

كما يناقش الحدث، تطورات «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، التي ترتكز حول ثلاث ركائز رئيسة، تتضمن رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل 100 ٪ من المعاملات الحكومية القابلة للتطبيق إلى شبكة البلوك تشين، إلى جانب تعزيز النشاط التجاري، من خلال خلق نموذج للأعمال التجارية الجديدة القائمة على شبكة البلوك تشين، وكذلك خلق بيئة محفزة لاقتصاد البلوك تشين، والركيزة الثالثة، تتمحور حول الريادة العالمية، والعمل على استقطاب الكفاءات، ودعمها في دبي، من حيث اعتماد وتنفيذ شبكات ومعاملات البلوك تشين.