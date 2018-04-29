وليّ عهد الشارقة يحضر عقد قران محمد خليفة الكتبي

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة الكتبي، أول من أمس، في منطقة المدام بمناسبة عقد قرانه على كريمة الشاعر علي الشوين.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسعيد بن عبدالله المطوع، وطارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد شرطة الشارقة، ومحمد أهلي، وسعيد الكعبي وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.