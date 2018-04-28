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العثور على ذوي مسن عربي فاقد الإدراك

المصدر:
  • عجمان: "البيان"
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تقدمت القيادة العامة لشرطة عجمان بالشكر الجزيل إلى كل من تعاون لتقديم المعلومات سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشرطة لمساعدة  (م.أ.ر ) عربي الجنسية الذي تم نقله بواسطة  مركز شرطة النعيمية إلى المستشفى لتلقي العلاج بعـد العثـور عليه في حالة من عدم الادراك، وبمساعدة الجمهور والبحث والتحري توفرت جميع المعلومات حول حالته ومسكنه وذويه، وتسعى الشرطة حاليا لتقديم العون وإجراء التسهيلات لتمكينه من السفر كمساعدة انسانية لإعادته سالمـا إلـى ذويه في بلده.

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