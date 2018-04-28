رافد لتخطيط الحوادث بديلاً عن ساعد في الشارقة

تستعد "رافد" لتخطيط الحوادث التابعة للشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة المعنية بتخطيط الحوادث المرورية البسيطة بدء مهام عملها بدلا عن شركة ساعد بموجب اتفاقية سيتم توقيعها حيث يجري حالياً الانتهاء من كافة الاستعدادات.

وستقدم رافد خدماتها والمعنية بتخطيط الحوادث المرورية البسيطة من خلال دوريات مجهزة لتطبيق الخدمة حيث ستتلقى بلاغات الحوادث من خلال غرفة عمليات خاصة بها وعبر رقم سيتم تحديده للجمهور.

ويتوقع أن توفر رافد مجموعة من الوظائف إضافة إلى تدارك التداعيات للحوادث البسيطة من اختناقات مرورية وخلافه.

يذكر أن خدمة ساعد لتخطيط الحوادث المرورية قد بدأت في الشارقة مايو من العام 2013 من خلال اتفاقية ابرمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة ساعد للأنظمة المرورية يُسمح بموجبها للأخيرة بتوفير خدماتها في مجال تخطيط الحوادث المرورية البسيطة ومباشرة عملياتها التشغيلية في الامارة.