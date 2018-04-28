محمد بن زايد يرعى حفل العرس الجماعي الأول في عدن

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" العرس الجماعي الأول لــ 200 عريس وعروس بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن - خلال حفل الزفاف الذي أقيم أول أمس واستمر يومين - للمحتفى بهم تهاني وتبريكات راعي الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة زواجهم الميمون، متمنيا لهم حياة سعيدة ومستقرة.

من جانبه، أكد محمد شاذلي، وكيل محافظة عدن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عودت الجميع على رسم ملامح الفرح على وجوه المواطنين اليمنيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وها هي الليلة مدينة عدن تفرح بحفل العرس الجماعي لـ 200 عريس وعروس بدعم إماراتي، مقدماً جزيل الشكر والعرفان باسم العرسان للشعب الإماراتي وقيادته الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ صاحب المكرمة لإقامة هذا العرس البهيج.

وأشار إلى أن الأجواء السعيدة التي تشهدها عدن بزواج 200 عريس وعروس هي تدشين لسلسلة أعراس جماعية ستقام في عدد من المحافظات بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن الاهتمام الإماراتي بشباب وفتيات اليمن يأتي في إطار الاهتمام والدعم الإماراتي لمختلف شرائح ومكونات الشعب اليمني وتتويجا للعلاقة الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.

من جهتهم، ثمن أهالي وأصدقاء العرسان دعم الأشقاء في دولة الامارات للمجتمع اليمني ولشبابه وفتياته الذين ينشدون تغيير حياتهم نحو الأفضل وتكوين أسر خاصة بهم، شاكرين دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي خفف عن الشباب والفتيات العرسان وأقاربهم الأعباء الثقيلة لمتطلبات الزواج.

من ناحيتهم، عبر العرسان - المحتفى بهم - عن فرحتهم الغامرة بهذا المناسبة الفاصلة في حياتهم الاجتماعية متجاوزين كل التحديات التي كانت تقف عائقا أمام أحلامهم الطموحة لتكوين أسرة سعيدة ومستقرة ولبناء مجتمع يحمل كل القيم المثلى بفضل الدعم السخي الذي تلقوه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإكمال نصف دينهم وإنهاء معاناة العزوبية وهموم متطلبات الزواج.

وقدم الهلال الأحمر الإماراتي الهدايا وباقات الفل للعرسان بحضور محافظي محافظات لحج والضالع ووكيل محافظة عدن ومدراء الأمن في عدن ولحج وأبين وعدد من الشخصيات الاجتماعية إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.

تخلل الحفل - الذي شهد حضورا رسميا وشعبيا كبيرا - العديد من الكلمات والفقرات الفنية والغنائية ورقصات شعبية من التراث اليمني معبرة عن المناسبة ..كما أقيمت مأدبة عشاء على شرف العرسان.