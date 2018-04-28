"طرق دبي" تفتتح نفقاً على شارع الشيخ راشد بسعة 4 مسارات الخميس المقبل

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، افتتاح نفق على شارع الشيخ راشد في الاتجاهين (القرهود وميناء راشد)، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، يوم الخميس المقبل (3 مايو المقبل)، وسيسهم افتتاح النفق في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية على شارع الشيخ راشد، ويعد هذا النفق جزء من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، وافتتحت الهيئة في مطلع شهر فبراير الماضي جسرين رئيسيين، الأول على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، والثاني من شارع زعبيل باتجاه شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، وساهم افتتاح الجسرين في انسيابية الحركة المرورية في اتجاه منطقة الكرامة وتقاطع المركز التجاري باتجاه شارع الشيخ زايد.

وقال الطاير: يقع المشروع على تقاطع شارعي الشيخ راشد المؤدي للشندغة، على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي لتقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

وأضاف: يتضمن المشروع إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه يؤمن انسيابية في الحركة المرورية من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الكويت والعكس، وجسر أخر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويشتمل المشروع كذلك على تنفيذ تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، وستكون الحركة المرورية حرة للالتفاف من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة والأرصفة وقنوات وأنظمة الري والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وأعمال تحويل وحماية الخدمات مثل خطوط كهرباء والمياه، واتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في شهر ابريل 2016 مشروع تطوير تقاطع (وافي)، الذي يتقاطع مع شارع الشيخ راشد وشارع عود ميثاء، وشمل المشروع تنفيذ جسر بطول 700 متر وسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد ومنه إلى شارع الشيخ زايد وشارع السعادة، وتبلغ الطاق الاستيعابية للجسر نحو 3300 مركبة في الساعة.