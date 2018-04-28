«توطين 360» منصة وطنية رائدة

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن «منتدى الطلبة توطين 360» يشكل منصة وطنية لتوحيد جهود كافة الجهات المعنية بهدف توعية الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع.

وأكد معاليه أن القطاع الخاص يعتبر خيارا استراتيجيا لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، خصوصا أنه يزخر بفرص متعددة وكبيرة يستطيع من خلالها المواطنون والمواطنات بناء مستقبلهم الوظيفي والانطلاق الى آفاق وظيفية أوسع وأكبر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركة في المنتدى على هامش اختتام أعماله مساء أمس، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين في الوزارتين.

تكريم

وكرم معالي حسين الحمادي ومعالي ناصر الهاملي ممثلي الجهات المشاركة، مشيدين بالجهود التي بذلت لإنجاح أعمال المنتدى الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 24 - 26 أبريل الجاري بمركز دبي التجاري العالمي وبمشاركة 4 جهات حكومية و30 مؤسسة خاصة وأكثر من 3200 من طلبة الثانوية العامة ومؤسسات التعليم العالي.

وبلغت فعاليات المنتدى الذي جاء تنظيمه في إطار البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني الذي يعتبر أحد برامج التوطين التي تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين 137 فعالية ضمت 70 ورشة إرشاد مهني و17 محاضرة معرفية و30 ورشة تدريبية و20 جلسة للتوعية والتحفيز بمشاركة 24 متحدثاً و40 مرشداً ومدرباً من مؤسسات القطاع الخاص.