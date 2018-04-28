حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك راشد سالم حضيرم الكتبي، بمناسبة زفافه إلى كريمة مبارك عبيد خاتم القحيص الكتبي. كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة - عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل من المدعوين والأهل والأصدقاء.

تهانٍ

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والحضور التهاني والتبريكات للعريس مبارك راشد حضيرم الكتبي وأهل العروسين وأقاربهما، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.