شهاب الفهيم يحضر حفل استقبال سفارة بولندا

حضر السفير شهاب أحمد محمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه روبرت روستيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي بيوتر جلينسكي نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة البولندي وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وجمع من أبناء الجالية البولندية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير البولندي في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، كما أشاد بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.