استعراض جهود «أم الإمارات» لتمكين اللاجئات

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العالمية للمرأة التي انطلقت أمس في سيدني باستراليا وتختتم اليوم تحت شعار «خلق اقتصادات للمرأة ذات قيمة مشتركة» بمشاركة رئيسات وزراء و 25 وزيرة وأكثر من 1200 شخصية نسائية من 65 دولة بينهن رئيسات حكومات وهيئات وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية من شتى أنحاء العالم.

وترأست وفد الدولة إلى القمة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة حيث استعرضت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً.

و تسلط القمة الضوء هذا العام على قدرة المرأة على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً من خلال عقد شراكات مع السوق الأسترالي وآسيا والمحيط الهادئ، وعرض افضل الممارسات في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.

جهود

وفي اليوم الأول للقمة استعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً من خلال تقديم الدعم للنساء اللاجئات لمواجهة التحديات وظروف الحياة الصعبة، والتوجيه بإيجاد المشاريع التي من شأنها تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن وجعلهن قادرات على المشاركة في تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية مؤكدة على أن سموها تتابع بحرص ودقة كل القضايا التي تتعلق بالمرأة ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل على المستوى الإقليمي والدولي.

دور إنساني

وأكدت معاليها على أن الدور الإنساني المتميز الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مستوى العالم يندرج ضمن المبادئ الإنسانية التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة بالإضافة إلى الدور الكبير للهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة والذي يقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة في العالم.

مشاريع

كما استعرضت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي عدداً من المشاريع التي وجهت بإقامتها سمو الشيخة فاطمة، من أجل تحسين حياة اللاجئات في المدن أو في المخيمات. وفي إطار هذه المشاريع فإن سمو الشيخة فاطمة تعد نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة اللاجئة وجعلها مورداً بشرياً مساهماً في تحسين مستوى الحياة.

ولفتت معاليها إلى أن مشاغل الخياطة والأعمال اليدوية للمرأة اللاجئة تعتبر من المشاريع الفاعلة والناجحة مستعرضة كلا من اليمن واربيل العراق اللذين تمت فيهما الأعمال بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ونفذها الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تشجيع النساء على الاعتماد على الذات.

مبادرات

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لاقت كل الترحيب والتقدير من قبل المشاركات وقد أكدن أنها من المبادرات الإنسانية الناجحة والفريدة والتي تعمل على لفت انتباه العالم إلى تلك الفئة من النساء اللواتي هن بحاجة للرعاية والدعم اكثر من أي شخص آخر فيما تبرز مبادرات سموها تبني القضايا الإنسانية ودمجها في مواضيع وأولويات لتمكين المرأة اقتصادياً.