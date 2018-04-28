رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك هولندا ورئيسي جنوب أفريقيا وسيراليون

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى الملك وليم ألكسندر ملك مملكة هولندا بمناسبة عيد ميلاده. وبعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك وليم ألكسندر والرئيس جوليوس مادا بيو والرئيس سيريل راما فوزا.