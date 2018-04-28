بلدية دبي تنفذ أعمال تسوية أراضي المواطنين بأم النهد على طريق العين

بدأت إدارة الصيانة العامة ببلدية دبي أعمال تنفيذ مشروع تسوية الأراضي المخصصة لسكن المواطنين في منطقة أم النهد الثالثة على شارع دبي العين بكلفة إجمالية تقارب 11 مليون درهم.

وقال المهندس جابر آل علي، مدير إدارة الصيانة العامة إن بلدية دبي أخذت على عاتقها المسؤولية الكبيرة في الإسهام بتوفير السكن الملائم للمواطنين تماشياً مع سياسة الحكومة الرشيدة في هذا المجال وتنفيذاَ للخطة الإستراتيجية للبلدية.

وأضاف آل علي بأن الإدارة قامت بتحصيل كل الموافقات من الجهات المعنية واللازمة للبدء الفعلي في العمل، والذي يتم من خلال إحدى الشركات التخصصية والمؤهلة في هذا المجال، والعمل يتضمن أعمال الحفر والردم على طبقات ورش المياه ورص التربة وإجراء الاختبارات الميدانية والمخبرية للتأكد من صحة الأعمال ومدى ملاءمتها للبناء حرصاً على سلامة وحسن التنفيذ للمساكن مستقبلاً، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال في هذه المرحلة خلال 240 يوماً، وتبلغ المنطقة التي سيتم تسويتها 3ملايين و707 آلاف و772متراً مربعاً، وتتضمن الأعمال إزالة ثلاثة ملايين متر مربع من الرمال وإضافة نحو 2.7 مليون من الرمال إلى الأرض لتسويتها، واختتم المهندس جابر أحمد آل علي تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المشاريع يصب في تحقيق رؤية بلدية دبي في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.