سحب أقراص تعالج السكري من أسواق أبو ظبي

طلبت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبو ظبي من "المركز الطبي الجديد" الوكيل المعتمد لتسويق دواء ميتافاج أقراص "metaphage 500mg" سحب جميع تشغيلات الدواء من أسواق أبو ظبي، كما طلبت من مدراء الصيدليات التوقف عن صرف هذا المنتج وإعادة كافة التشغيلات إلى المورد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا المنتج إلى برنامج اليقظة الدوائية في دائرة الصحة.

ويأتي هذا القرار بناء على خلفية القرار الذي اتخذته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعليق تسجيل هذا الدواء بناء على توصية من اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي وذلك بناء على نتائج دراسات التحليل المخبرية لعدد من التشغيلات والتي بينت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأوصت اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي بعمل دراسة تكافؤ حيوي جديدة للمستحضر تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

ويستخدم دواء ميتافاج "أقراص" الذي تصنعه الشركة الكويتية السعودية لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم من النوع الثاني.

من جهة أخرى عممت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبو ظبي على الصيدليات والمستشفيات العاملة في الإمارة بفقدان 31 نموذجا لوصفات طبية "مراقبة" من إحدى المنشآت الصحية في أبو ظبي تحمل الأرقام المتسلسلة من 2874669 إلى 2874700.

وطلبت الهيئة من جميع المنشآت الصحية في إمارة أبو ظبي الانتباه إلى الأرقام المتسلسلة الموجودة على نموذج الوصفة الطبية (المراقبة) والتدقيق على التي تم صرفها وإبلاغ الهيئة إذا ما تم صرف أي من الوصفات التي تحمل أحد الأرقام المذكورة، وفي حال وصول إحداها لأي صيدلية فإنه يمنع صرف الدواء وإبلاغ ضابط الأدوية المخدرة أو قسم التفتيش في هيئة الصحة عبر الرقم (02.4193648) أو البريد الإلكتروني "cdreport@hoh.gov.ae"

يشار إلى أن مدمني المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة يقومون بسرقة نماذج الوصفات الطبية المراقبة وأختام الأطباء من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لصرفها من الصيدلية بدون دواعي طبية.