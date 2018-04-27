افتتاح 3 جسور على شارع المطار اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح ثلاثة جسور جديدة ضمن مشروع تطوير تقاطعات شارع المطار اليوم، وبذلك تكون الهيئة قد افتتحت جميع الجسور على تقاطعات شارع المطار، التي ستسهم في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وسيتم افتتاح نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع المطار باتجاه شارع مراكش في يوليو المقبل.

وقالت الهيئة: «تشمل الجسور التي سيتم افتتاحها جسراً بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، ويسهم هذا الجسر في حل مشكلة الازدحامات المرورية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر، حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر».

جسر فرعي

وأضافت: «ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار سيتم افتتاح الجسر الفرعي المؤدي إلى المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي، الذي يتيح لمستخدمي الطريق الوصول للمبنى دون الحاجة للانتظار في الإشارة الـــضوئية عند التقاطع، كما سيتم افتتاح الجسر المؤدي لمبنى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (المقر السابق لمعرض دبي الجوي)».

وأكدت الهيئة أن افتتاح جميع الجسور على التقاطعات الأربعة مع شارع المطار يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وانسيابية الحركة، مشيراً إلى أن مشروع تطوير شارع المطار يلبي النمو المتسارع في عدد مستخدمي مطار دبي الدولي الذي يتوقع أن يصل إلى 92 مليون مسافر عام 2020.