علاقات الإمارات والبحرين تاريخية ومتميزة

أشاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، لدى استقباله بقصر القضيبية، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً للدولة لدى مملكة البحرين، بالعلاقات التاريخية البحرينية الإماراتية المتميزة، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق هذه العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، قيادة وشعباً، والحرص المتبادل على توثيقها وتطويرها في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس الوزراء البحريني، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة الإمارات لدى البحرين، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، لتدعيم وتعزيز جسور التعاون القوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، والتي ترتكز على قاعدة صلبة من وشائج القربى والمصير المشترك، مشيداً بما تشهده العلاقات البحرينية - الإماراتية، من تطور مستمر في شتى المجالات، في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط متميزة، وحرص متبادل على بناء نموذج للتعاون الثنائي، الذي يحقق المصالح المشتركة.

خليفة بن سلمان خال استقباله سلطان بن حمدان بن زايد | وام

نموذج

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، على تكامل وتميز العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، والتي تمثل نموذجاً طيباً لشكل العلاقات البينية، المتطلعة نحو أفق واسع من التعاون الثنائي، وتطابق الرؤى على أسس ثابتة، رسخها الآباء والأجداد. جاء ذلك لدى لقائه في قصر الرفاع، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة الإمارات لدى مملكة البحرين، مؤكداً أنه سيلقى الدعم والمساندة من قبل الأجهزة كافة في المملكة، لتسهيل مهام عمله لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يوليه من اهتمام لتطوير علاقات البلدين الشقيقين، كما أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحريني، على حفاوة الاستقبال، وما يوليه من دعم ورعاية لكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.