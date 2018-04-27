تخريج الدفعة الأولى من «خبراء الملكية الفكرية»

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، احتفت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بتخريج الدفعة الأولى من «دبلوم خبير ملكية فكرية»، البرنامج الأول من نوعه عربياً والذي أقيم في إطار التعاون بين مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية ومحاكم دبي سعياً وراء تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لإعلاء شأن الإمارات على خارطة حماية الملكية الفكرية في العالم.

وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية كونها تمهد الطريق أمام بناء قاعدة من الخبراء المعتمدين في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة وحقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرية، لتولي مسؤولية إنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يواكب التطور المتسارع الذي تشهده الإمارات.

وحضر حفل التخريج، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي - فيستفال سيتي، كوكبة من الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار والمسؤولين، وفي مقدمتهم اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، الذي شدّد على أهمية البرنامج الأول من نوعه إقليمياً، كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في الإمارات، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية التي تبقى.

وأوضح بأنّ نجاح الدورة الأولى من دبلوم خبير ملكية فكرية يأتي ثمرة التعاون البنّاء مع محاكم دبي لرفد المتدربين بالمعرفة الحديثة والخبرة اللازمة لتعزيز مكامن قوة الإمارات في إنفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية، والتي أهلتها لتحتل المرتبة 23 عالمياً في مؤشر صنع الابتكار، حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي 2018.

ضاحي خلفان وطارش المنصوري وعبد القدوس العبيدلي ومحمد الحمادي خلال حفل التخريج | من المصدر

وأضاف العبيدلي: «نفخر بتخريج الدفعة الأولى من الخبراء المعتمدين في مجال الملكية الفكرية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام بناء جيل قادر على حماية النتاج الإبداعي وخلق بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار، الذي يعتبر اليوم عصب التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات.

ونتطلع قدماً إلى تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والتطويرية التي تصب في خدمة مساعينا لنشر أفضل الممارسات الدولية في صون حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والملكية الفكرية».

وقال اللواء طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «أثبت «دبلوم خبير ملكية فكرية» بأنّه خطوة سبّاقة باتجاه دفع عجلة تقدّم دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً، سيّما وأنه يمهد الطريق أمام بناء جيل من الخبراء المؤهلين لإنفاذ القوانين الصارمة والتشريعات المعمول بها في الدولة».