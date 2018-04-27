حصة بوحميد: محمد بن راشد عزّز روح العطاء في مجتمعنا

نظم مركز دبي للرعاية الخاصة أول من أمس الحفل السنوي بمناسبة مرور 23 عاماً على إنشائه واحتفالاً بعام زايد، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين وبحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لهيئة تنمية المجتمع، والدكتور عبدالله الخياط رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة مهشيد صالحي مديرة المركز، بالإضافة إلى عائلات طلاب المركز.

وأوضحت معالي حصة بوحميد لـ«البيان»: «أن الاحتفال بهذه المناسبة يحثنا على استذكار أصحاب الخير في وطننا من قائد مسيرة العطاء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس لمسيرة النهضة والتنمية على قاعدة احترام الإنسان والمساواة في الحقوق بين فئات المجتمع الواحد، إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي تبرع بسخاء بقطعة أرض لبناء هذا الصرح المتميز في رسالته وخدماته، والذي تحول بحلول عام 1995 إلى مركز متكامل لرعاية أصحاب الهمم ».