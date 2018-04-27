ضاحي خلفان يبحث تطوير موقع جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، خلال لقائه فريق عمل الجائزة، في مجلسه بمنطقة الجميرا، أن إضافة قصص العطاء في الموقع الإلكتروني للجائزة في مرحلة الإعداد، تمهيدا لبدء العمل فيه وإخراجه للجمهور، سيكون لها أثر عظيم في تحفيز النفوس، وجعل العطاء في نفوس الناس، قيمة يتنافسون عليها، ويسعون لها من خلال الأعمال المجتمعية والمبادرات التطوعية.

واستمع معاليه أثناء اللقاء من الشركة المطورة للموقع لشرح عن الأعمال التكاملية التي تقوم بها للدمج بين الجائزة والجهات الداعمة لأعمال الجائزة في عمليات العطاء والتطوع، والمراحل التي قامت الشركة بها لتطوير الموقع، والوقت المحدد لانتهاء أعمال الشركة .