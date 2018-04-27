«وطني الإمارات» تنضم إلى لجنة التعاون الدولي العربي الصيني

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات انضمامها إلى لجنة التعاون الدولي العربي الصيني، ويعتبر قرار الانضمام متطلباً جديداً نتيجة تطور أعمال المؤسسة داخل وخارج الدولة، ومساهمتها في تبادل الخبرات والتعاون مع اللجان والمنتديات الدولية التي تعمل في مجال المبادرات الثقافية والتنمية المجتمعية والوطنية.

وسيعمل الجانبان على دراسة آليات التعاون لتنفيذ برامج ميدانية للاستفادة من التفاهم والدعم في مجالات التنوع الثقافي، والتسامح، بالإضافة للتعامل الشامل فيما يخص تنمية مهارات الطلبة الشباب المنتسبين لمبادرات التطوع التي تتطلب إرسالهم لدول رائدة في تجارب برامج تمكين الشباب القيادين.

وقال ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات: «يعد الانضمام إلى لجنة التعاون العربي الصيني خطوة عملية لتجسيد خطط المؤسسة المستقبلية والإسراع في تطبيق أفكار مبتكرة لتحديث منظومة برامج ودراسات المؤسسة الخاصة بالهوية الوطنية، وسنواصل العمل مع اللجنة لرصد المواضيع والاهتمامات المشتركة لإضافة أكبر شريحة ممكنة من طلبة الجامعات، والموظفين، والشباب، وأصحاب الهمم، الذين يرغبون بالمشاركة في الفعاليات المجتمعية أو التطوعية».

وأوضح أن المؤسسة تتبع منهجاً واضحاً في تثقيف الشباب وتنمية التربية الوطنية عند الطلبة حيث يتنوع نشاط المؤسسة الميداني بين الجلسات الحوارية ومحاضرات التوعية للهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، والتحصين ضد المحاولات الخارجية لإضعاف قيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن عدد الطالبات والطلاب في المرحلة الأساسية ممن استفادوا من المحاضرات التوعوية بلغ 1048، وفي المرحلة الإعدادية بلغ 1360طالبا وطالبة، وفي المرحلة الثانوية 1829 طالبا وطالبة، كما ركزت المؤسسة على طلبة الجامعات والذين بلغ عددهم 488.