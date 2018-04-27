بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان

التقى حمد عبيد إبراهيم الزعابي سفير الدولة في إسلام آباد بشاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر رئاسة الوزراء.

وأكد السفير أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الودية بين دولة الإمارات وباكستان خاصة وأن البلدين يرتبطان بتقاليد وقيم دينية مشتركة وبعلاقات تاريخية متينة أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب رئيس وزراء باكستان عن تقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لباكستان لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية المرتكزة على دعم قطاعي التعليم والصحة إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية.

وقال إن هذا الدعم يعكس متانة الروابط بين البلدين معرباً عن ارتياحه لزيادة حجم التجارة بين باكستان والإمارات.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الباكستانيين المقيمين في الإمارات يلعبون دوراً هاماً في تنمية البلاد ورخائها ويساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

وحمل رئيس الوزراء الباكستاني السفير أطيب التحيات نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى القيادة الرشيدة للدولة والتمنيات للشعب الإماراتي بالمزيد من التقدم والازدهار.