ولي عهد الشارقة يكرّم الفائزين بجائزة العمل التطوعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الخامسة عشرة لعام 2018.

بدأ الحفل، الذي أقيم بمسرح قصر الثقافة، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً، تناول أهمية التطوع وآثاره الإيجابية في المجتمع في مختلف المجالات، ثم ألقت عفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة التطوعية، كلمة وجهت فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الجائزة، مشيرةً إلى أنها منذ إطلاق الجائزة قبل عقد ونصف من الزمن، وهي تخط لنفسها طريقاً تستلهم مسيرتها فيه من فكر وتوجيهات سموه مؤسسها، الرامية إلى بناء الإنسان وفق منظومة إنسانية فريدة من نوعها، تجعل من العمل التطوعي رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض به من أجل تعزيز التنمية المستدامة.