«طرق دبي» تحوِّل 8 خدمات ترخيص إلى الإلكترونية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اعتزامها تحويل عدد من خدمات الترخيص إلى القنوات الذكية، بدءاً من أواخر شهر أبريل الحالي، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى التحول التدريجي لخدماتها كافة، في إطار توجيهات حكومتنا الرشيدة بتقليل أعداد المتعاملين لمراكز الخدمة، وتجسيداً لمبادرة «المدينة الذكية».

وتفصيلاً، قال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة: إنه مع نهاية شهر أبريل الجاري، سيتم توجيه المتعاملين لإنجاز عدد 8 خدمات متاحة عبر القنوات الذكية ( موقع الهيئة الإلكتروني، www.rta.ae، التطبيق الذكي Dubai Drive، أجهزة الخدمة الذاتية، مركز الاتصال 8009090)، حيث سيتم إيقافها تدريجياً من مراكز الخدمة ليتم الإيقاف في نهاية شهر يونيو، موضحاً أن الخدمات التي سوف تخضع للتحول الإلكتروني هي: تجديد ملكية مركبة للأفراد التي تحتاج إلى فحص، وكشف بالمركبات المُســـجّلة، شهـــادة عــودة من سياحة، شهــــادة تســجيل المالك الأول، شهادة امتلاك مركبة/‏ مركبات، شهادة إعادة التأمـــين، إصدار شهادة حيازة بدل فاقد/‏ تــالف، وشهادة براءة ذمة.