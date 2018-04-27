الإمارات تشارك في المنتدى الزراعي الأردني والجمعية العربية للتنمية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في فعاليات المنتدى والمعرض الزراعي الأردني الدولي الأول، واجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثلاثين، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 25-26 أبريل الجاري.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في كلمة الدولة أمام اجتماع الجمعية العمومية: «إن خطط دولة الإمارات واستراتيجياتها لا تقتصر على مجال أو قطاع بعينه، بل تستهدف تحقيق منظومة من التطوير المتكامل، ومن هنا، فقد ترافق الاهتمام بالزراعة تعزيز كل القطاعات البيئية، مثل قطاع الثروة السمكية والحيوانية، والتنوع البيولوجي، والحفاظ على الحياة الفطرية».

وأكد أن دولة الإمارات، منذ نشأتها على يد الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رجل البيئة الأول، تبنت توجهات وسياسات داعمة لقطاع الزراعة، حرصت من خلالها على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتطوير وتنمية القطاع، وتحديد آليات الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، والتوظيف الدائم للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة القطاع.