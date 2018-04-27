تمكين الإماراتيين مالياً وتعزيز مشاركة «الخاص»

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع شركتي «سيمفوني ستايل» و«العبار للتصميم»، المشروعين الإماراتيين الرائدين في قطاعي الأزياء والمجوهرات، وذلك بهدف تنظيم التعاون مع الهيئة لدعم تمكين الإماراتيين اجتماعياً ومالياً وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع بما يحقق غايات الأجندة الوطنية 2021، وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

وتعد المذكرة، تتويجاً لسلسلة من علاقات التعاون المشترك بين العبار للتصميم وسيمفوني ستايل مع هيئة تنمية المجتمع وتوحيداً للجهود المبذولة لخدمة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً وبما يؤمن استدامة برامج التنمية الاجتماعية.

وقع المذكرة أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع وشمسة محمد العبار، المدير العام لشركة العبار للتصميم، وسلامة محمد العبار، المدير العام لشركة «سيمفوني ستايل».

وبموجب الاتفاقية، ستوفر سيمفوني ستايل والعبار للتصميم الدعم والرعاية لحزم المسؤولية المجتمعية التي تطرحها هيئة تنمية المجتمع بما يضمن استدامة برامج التنمية المجتمعية ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التمكين والاستقرار المالي للإماراتيين.

نموذج إيجابي

وبيّن أحمد جلفار أن أهمية هذه المذكرة تأتي من كونها تمثل نموذجاً إيجابياً للمسؤولية المجتمعية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد أعمال إماراتيون، وهو ما يؤكد الدور النبيل والهام لأفراد المجتمع في تعزيز استقراره واستدامة تنميته.

وقال جلفار: «نؤمن أن أنجح استراتيجيات التنمية المجتمعية تأتي من المجتمع وإليه، ولهذا يشكل الشباب والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية حجر الأساس في سعينا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة. ويسعدنا العمل بشكل وثيق مع رائدات أعمال متفوقات في هذا المجال من أمثال شمسة وسلامة العبار، اللتين ضربتا نموذجاً جميلاً لما يجب أن يكون عليه الشباب الإماراتي من تفوق علمي وانتماء لقضايا مجتمعه والتزام نحوه».

وتابع جلفار: «ندعو القطاع الخاص ولا سيما الشركات الكبرى إلى أن تحذو حذو سيمفوني ستايل والعبار للتصميم، وأن تضع يدها في يدنا لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها، والتي تتيح تمكين ودمج كافة أفراد المجتمع».

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع معرض «تسيورة» الرمضاني الخيري، والذي نظمته «سيمفوني ستايل» في الفترة بين 25 و28 أبريل، حيث يعود ريع بطاقات دخول المعرض بشكل كامل لصالح برامج التنمية في هيئة تنمية المجتمع.

من جهتها قالت سلامة العبار: «يشرفنا العمل مع هيئة تنمية المجتمع لتقديم شيء لمجتمعنا الذي قدم لنا الكثير، وستتيح هذه الاتفاقية بلا شك تنظيم هذا التعاون وتوسيعه».

وكانت «العبار للتصميم»، و«سيمفوني ستايل»، قد أعلنتا عن مشروعهما المشترك «برنامج العبار للتمكين»، والذي يهدف إلى التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في رعاية ودعم برامج التمكين المالي والاجتماعي للإماراتيين.

وقالت شمسة العبار، وتعليقاً على رعايتها لمعرض تسيورة ومذكرة التفاهم مع هيئة تنمية المجتمع: «يسعدني دعم برامج التنمية الاجتماعية التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع من خلال معرض تسيورة الرمضاني الخيري، ويشرفنا العمل لأجل مجتمعنا ولسعادة أفراده، ونأمل أن تتيح لنا هذه الاتفاقية دعم أكبر عدد ممكن من الأسر الإماراتية».