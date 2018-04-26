الياه سات تستحوذ على حصة الأغلبية في الثريا

أعلنت "الياه سات"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن عقد اتفاقية لشراء حصة الأغلبية في شركة الثريا للاتصالات، مشغل خدمات الاتصالات الفضائية المتحركة.

وستعزز صفقة الاستحواذ على شركة الثريا، أول شركة مشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة خدمات الياه سات المقدمة للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية حول العالم وستساهم في دعم نمو أعمال الياه سات، حيث تمتلك الثريا خبرة واسعة تمتد لعشرين عام في توفير حلول اتصالات فضائية مبتكرة، معززةً بعلامة تجارية مرموقة.

بناءً على توقيع هذه الاتفاقية، سينضم كلا القمرين الصناعيين لشركة "الثريا" و اللذين يخدمان ما يزيد على 140 دولة إلى أسطول "الياه سات" ليبلغ مجموع أقمار الياه سات الصناعية خمسة أقمار، ستتيح مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة تشمل الاتصالات الصوتية ونقل البيانات للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية في كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا عبر النطاقات الترددية L وC وKa وKu .

وسوف يتم إتمام الصفقة بعد استيفاء الشروط الاعتيادية والحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية. ومن المقرر قريباً بدء مناقصة لتقديم عروض شراء لبقية للمساهمين للمشاركة في هذه الصفقة.