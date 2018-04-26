الإمارات وهندوراس توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات

وقعت دولة الإمارات وجمهورية هندوراس اليوم - بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي - مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والعادية، ولمدة بقاء تصل إلى 90 يوما.

وقع المذكرة السفير يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة نيلسون فالنسيا جارسيا، سفير جمهورية هندوراس لدى دولة الكويت غير المقيم لدى الدولة وذلك في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وقال السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ان المذكرة سوف تدخل حيز النفاذ اعتبارا من 25 مايو القادم، حيث يمكن لمواطني دولة الامارات دخول أراضي جمهورية هندوراس دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وأكد أن توقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات مع جمهورية هندوراس يساعد مواطني الدولة على زيارة دول العالم بسهولة ويسر دون الحاجة لتأشيرة مسبقة مما يعكس تطور العلاقات مع هذا البلد الصديق ..لافتا إلى أن هذا القرار سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الإمارات وهندوراس.

وأضاف أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.

من جانبه أكد نيلسون فالنسيا جارسيا سفير جمهوية هندوراس غير المقيم لدى الدولة حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات التي توليها حكومة بلاده اهتماماً خاصاً نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات.

يشار إلى أن هندوراس جمهورية في أمريكا الوسطى، وتمتد على مساحة حوالي 112492 كم .