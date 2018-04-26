طرق دبي تفتتح 3 جسور جديدة بشارع المطار

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات افتتاح ثلاثة جسور جديدة ضمن مشروع تطوير تقاطعات شارع المطار يوم غد الجمعة.

وبافتتاح هذه الجسور تكون الهيئة قد افتتحت جميع الجسور على تقاطعات شارع المطار وستساهم في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية.

وسيتم افتتاح نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع المطار باتجاه شارع مراكش في شهر يوليو المقبل.

وقالت الهيئة ان الجسور التي سيتم افتتاحها تشمل جسرا بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار.

ويسهم هذا الجسر في حل مشكلة الازدحامات المرورية الناتجة عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر ما بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار.

والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر.

و ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار.. سيتم افتتاح الجسر الفرعي المؤدي إلى المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي الذي يتيح لمستخدمي الطريق الوصول للمبنى دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية عند التقاطع.

كما سيتم افتتاح الجسر المؤدي لمبنى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (المقر السابق لمعرض دبي الجوي).

وأكدت الهيئة أن افتتاح جميع الجسور على التقاطعات الأربعة مع شارع المطار يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة كما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة المرورية.