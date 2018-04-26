8 منظمات أممية ومعهد دولي تنضم إلى مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي

أعلنت «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي»، أمس، انضمام 8 منظمات تابعة للأمم المتحدة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT»، إلى المبادرة العالمية التي تسعى إلى بناء مجتمعات من المبتكرين في القطاع الصناعي لدعم الابتكار وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق الازدهار العالمي، خلال فعاليات معرض هانوفر ميسي الصناعي في ألمانيا الاتحادية الذي يعد أكبر معرض صناعي على المستوى العالمي.

وأعلنت المبادرة 4 قضايا عالمية ملحّة تبنتها هذه المنظمات لتكون جزءاً من مجال عمل المبادرة، والسعي إلى توفير حلول عملية ومبتكرة لأبرز التحديات المرتبطة بهذه القضايا التي تشمل الطاقة المستدامة والتطوير الزراعي والقضاء على الجوع والمدن المستدامة، إضافة إلى الحد من الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أطلق المبادرة خلال الدورة الافتتاحية لــ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» التي استضافتها أبوظبي في مارس 2017، تقديراً لسعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال مبادراته الإنسانية والتنموية، إلى مساعدة المجتمعات الأقل حظاً وخدمة البشرية.