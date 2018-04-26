بالفيديو.. الإجراءات غير الجراحية للأنف غير مفيدة إن كانت هناك مشكلة وظيفية

أوضحت الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر، أن الإجراءات التجميلية غير الجراحية للأنف غير مفيدة في حال كانت هناك مشكلة وظيفية في الأنف ولا بد من التدخل الجراحي، رداً على سؤال «البيان الإلكتروني» بشأن مدى فاعلية التقنيات التجميلية غير الجراحية بالنسبة للسيدات اللواتي تعرّضن لحوادث أدت إلى إصابة الأنف بخلل وظيفي أو تشوّه، وذلك خلال برنامج «نصيحة لايف» الأسبوعي الذي تبثه البيان على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت طنوس، خلال الحلقة التي شاهدها أكثر من 30 ألف شخص على مدار ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاج التصبغات الجلدية المنتشرة في المنطقة، خصوصاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، أن الخطوة الأولى تبدأ باستخدام واقي الشمس يومياً سواءً داخل المنزل أو في الخارج وفي فصل الشتاء والصيف.

تحسّس

وأضافت طنوس: «أثناء التواجد خارج المنزل لا بد من استخدام الواقي أكثر من مرة، إذ إن هناك كثيراً من الأمراض التي تنتج عن أشعة الشمس مثل التحسّس الجلدي أو سرطانات الجلد جراء التعرض للأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الشمس».وأشارت إلى أن علاج التصبغات الجلدية يحتاج إلى وقتٍ كونها نتجت عن تراكمات لسنين عديدة، مبينة أن العلاج يكون بمراجعة الطبيب، فإلى جانب استخدام واقي الشمس يمكن استخدام كريمات تفتيحية أو تقشيرية، حسب العمر أو لون البشرة، أو تقشيرات كيميائية مثل أحماض الفواكه أو الليزر أو الفيتامينات مثل فيتامين سي أو جلسات حقن الميزوثيرابي.

تقنيات

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر: «إن أحدث تقنيات شد الرقبة تتمثل في تقنية حقن الطاقة الحرارية التي تكون على شكل موجات راديوية، حيث يتم في هذا الإجراء إدخال إبرة غير حادة في أماكن معينة من الفكّ السفلي لإعطاء طاقة في كل أماكن الرقبة. أما ما يميز هذه التقنية فهو إمكانية التحكم في الحرارة التي تذوّب الخلايا الدهنية في المنطقة المراد علاجها، وعندما تتحول الدهون إلى زيوت يتم امتصاصها من قبل الجسم، علماً بأن مفعول العملية يستمر ثلاث أو أربع سنوات».

كريمات

حذرت الدكتورة فريدة طنوس من الكريمات التجميلية التي تدعي إعطاء مفعولات طبية تعالج مشاكل البشرة، ونصحت الجمهور بشراء الكريمات الطبية التي تباع في الصيدليات والمصنعة من قبل شركات أدوية عالمية.