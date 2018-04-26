سيف بن زايد يبحث ورئيس البرلمان السلوفاكي تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في العاصمة السلوفاكية براتسلافا، رئيس برلمان جمهورية سلوفاكيا الصديقة أندريه دانكو، وتمحور اللقاء حول سُبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه إلى رئيس البرلمان السلوفاكي تحيات دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، وتمنياتهم لهم بدوام الازدهار والتطور والنماء، كما نقل سموه، وعلى وجه الخصوص، تحيات معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس لنظرائهم في البرلمان السلوفاكي، ووجّه سموه دعوة إلى أندريه دانكو لزيارة الإمارات رغبة في دفع العلاقات بين مؤسسات البلدين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما.

تنمية

وتبادل سموه ورئيس البرلمان السلوفاكي الحديث عن دور المؤسسات التشريعية وأهمية أن تسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الدول، مشيراً سموه إلى الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات التشريعية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي يحرص كلاهما على تمتينها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات.

مجالات

وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وصل إلى الجمهورية السلوفاكية أول من أمس على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى.

وبحث الوفد الإماراتي المرافق لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في زيارته الرسمية لجمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وقطاعات النقل الجوي والطيران والصناعات المتعلقة بهما، حيث اجتمع حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاي دبي، وأحمد القبيسي، نائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بمجموعة الاتحاد للطيران مع وزير المواصلات السلوفاكي ومسؤولين من شرطة المطارات، وبحثوا سبل تعزيز الإجراءات والتسهيلات، وتبادل الخبرات.

سموه يبارك إنجازات وزير الداخلية السعودي

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة، على إنجازاته الكبيرة في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية في السعودية. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ إنجازاته الكبيرة في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية، والتي توّجها خادم الحرمين الشريفين بالتقدير.. أسال الله لكم دوام التوفيق والنجاح». دبي - البيان