مستشفى خليفة برأس الخيمة يُعالج الأورام بأحدث جهاز عالمياً

ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أدخل مستشفى الشيخ خليفة التخصّصي برأس الخيمة أحدث جهاز «ViewRay» لعلاج الأورام والذي يعدّ آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الرنين المغناطيسي والعلاج الإشعاعي لتحقيق أفضل النتائج للمرضى في علاج الأورام بدقة متناهية.

ويأتي توفير هذا الجهاز النوعي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصحي في الدولة والارتقاء بالخدمات الصحية كافة ومواكبة التطوّر التقني في مجال المعدّات والأجهزة الطبية وفق أعلى المستويات العالمية بهدف توفير بيئة صحية متكاملة لأفراد المجتمع كلهم.

ويعد جهاز «ViewRay» الأول خارج الولايات المتحدة والثاني عالمياً وسيستفيد منه آلاف المرضى الذي يعانون من الأورام المختلفة خاصة أورام البروستاتا والرئة والكبد والثدي وبعض أورام الدماغ.

دقة عالية

ويتميّز الجهاز بالدقة العالية في علاج الأنسجة المصابة بكل سهولة ويسر والتخلّص منها مع المحافظة على الأنسجة السليمة من خلال عدد يسير من الجلسات أقل من الأجهزة التقليدية الأخرى في وقت قياسي يتراوح بين 10 إلى 40 دقيقة من خلال إطلاق حزمة من الأشعة في اللحظة نفسها وفي وقت قصير جداً وبدقة متناهية، نظراً إلى أن الجهاز يوفّر صوراً حية ومباشرة خلال فترات العلاج بالأشعة.

وتتمّ عملية العلاج بالجهاز الجديد من خلال جلسات عدة تعتمد على حالة المريض ومدى انتشار الخلايا السرطانية، وهي آمنة مقارنة مع الأجهزة التقليدية التي تقوم بإطلاق أشعة قد تضرّ بالأنسجة السليمة مما قد يشكّل مضاعفات على المريض إضافة إلى عدم السيطرة على أماكن توجيه الأشعة في الأجهزة التقليدية عكس الجهاز الجديد الذي تستعمل فيه تقنية الرنين المغناطيسي لمراقبة عملية توجيه الأشعة العلاجية نحو الخلايا السرطانية وتصوير النسيج أثناء العلاج وتوجيه الإشعاع، إذ يستطيع الأطباء رؤية الخلية بوضوح واختيار الجرعة المناسبة للعلاج الإشعاعي وفي الوقت نفسه التكيّف مع المتغيرات التي قد تطرأ على حركة جسم المريض، لاسيما أثناء علاج الرئتين والأنسجة المتحركة.

جهاز »ViewRay« الأول خارج الولايات المتحدة | وام

علاج ناجح

ويوفر الجهاز الجديد العلاج الناجح لأنواع كثيرة من السرطانات وأهمها سرطان المخّ الأوّلي وسرطان الكبد وسرطان الرئة وسرطان البنكرياس وسرطان البروستاتا وسرطانات الثدي وسرطان الكلى وسرطان الجهاز البولي- التناسلي وأورام الرقبة والغدة الدرقية إضافة إلى أورام العظام.

ويعمل الجهاز على إيصال العلاج بالإشعاع للأورام مع تخطيط عالي السرعة للمعالجة ونظام تشغيل آلي للبرمجيات الذكية ليسمح للأطباء بتحديث خطة علاج المريض بشكل آني ومباشر إذ إن استخدامه يسمح للأطباء برؤية الأنسجة اللينة وتصوير الجرعة وضبطها وتوفير العلاج دون تعريض المريض للإشعاع الزائد.