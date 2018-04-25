برنامج "نصيحة لايف" يواكب أسبوع الوقاية من التنمر

مواكبة لأسبوع الوقاية من التنمر الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم اليوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبمشاركة أكثر من 20 جهة محلية واتحادية، يستضيف "البيان الإلكتروني" في حلقة هذا الأسبوع من برنامج #نصيحة_لايف الدكتور ناصر الهندي استشاري الطب النفسي وذلك في إطار دعم "البيان" لحملة #لا_للتنمر التي أطقتها الصحيفة.

وفي بداية الحلقة التي ستبث على مواقع التواصل الاجتماعي، سيعرف الدكتور ناصر الهندي عن ظاهرة التنمر وسيوضح أسبابها ثم سيناقش "البيان الإلكتروني" الانعكاسات النفسية التي يخلفها هذا السلوك العدواني على نفسية الطفل وطرق حماية الأطفال من الوقوع ضحية للتنمر.

كما ستتطرق الحلقة التي ستبث الساعة الواحدة ظهراً إلى الاضطرابات النفسية التي تصيب الطفل أثناء فترة الامتحانات وطرق التعامل معها إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المتابعين.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتور الهندي عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #نصيحة_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.

من الجدير بالذكر أن حملة #لا_للتنمر تهدف إلى رفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة ووضع حلول لتطويقها من خلال جملة من التشريعات الضابطة واللوائح.