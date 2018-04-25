الإمارات تقيم أول عرس جماعي في عدن غداً

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتواصل في العاصمة اليمنية المؤقتة " عدن " الاستعدادات الخاصة بتنظيم أول عرس جماعي كبير غدا يضم 200 عريس وعروس من أبناء اليمن وذلك تزامنا مع " عام زايد " واستجابة من دولة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من دعم و مساندة في جميع المجالات والوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين ودعم استقرارهم وتحسين سبل حياتهم.

و أوضح سالم المحرزي منظم الاحتفالية بعدن أن تنظيم الهلال الاحمر الاماراتي لهذا العرس الجماعي يأتي بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهدف تخفيف معاناة الشباب من متطلبات الزواج و مساعدتهم على بدء حياة أسرية ملؤها السعادة و الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل لهم ولوطنهم وأهليهم في ظل الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الذي شمل أرجاء اليمن بمدنه وقراه .

و كشف المحرزي أن هذا العرس الجماعي يعد إيذانا بتنظيم أعراس جماعية قادمة في بقية المحافظات اليمنية تشمل زهاء 2000 عريس وعروس آخرين.. مشيرا إلى أن " الهلال الأحمر " كجهة منظمة لحفل العرس الجماعي يبذل كل جهد ممكن بهدف إنجاح هذه الاحتفالية الكبرى لأبناء اليمن.

و أكد أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل دعمها للأشقاء اليمنيين في جميع المجالات إيمانا منها بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق في محنته.

كانت " هيئة الهلال الأحمر " قد أعلنت أنها ستنظم بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة من الأعراس الجماعية لـ 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.

وستتكفل الهيئة بمستلزمات الزواج و متطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية كافة وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرات النوعية.

يأتي ذلك في ظل سعي دولة الإمارات لتقديم المساعدات التي من شأنها أن تسهم وتعين الأسر اليمنية على الاستقرار و تحسين معيشتها باعتبار الشباب العنصر الرئيس في عمليات الإعمار والتنمية المنشودة في بلادهم.