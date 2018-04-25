أحمد الفلاسي: مشاريع الإمارات الفضائية محط أنظار العالم

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن دولة الإمارات لديها رؤية مئوية للقطاع الفضائي ولدينا مشاريع مهمة أصبحت محط أنظار العالم.

وأشار في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء أمس في أبوظبي إلى أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم وفق تخصصاتهم المختلفة، وأضاف أن أعضاء اللجنة أشادوا بالبرنامج الفضائي لدولة الإمارات.

وقال الفلاسي: «تعمل وكالة الإمارات للفضاء على تحقيق التبادل والنقل المعرفي عبر التعاون مع أفضل الخبرات العالمية، وفي هذا الإطار يأتي اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية وفقاً لمعارفهم وخبراتهم الواسعة في هذا المجال، لتعزيز جهود المشاريع الوطنية الطموحة، وتنفيذها بشكل يتماشى مع التوجّهات العالمية في القطاع، الأمر الذي يحقق استكمالها للجهود الدولية في مجال استكشاف الفضاء، ويضع دولة الإمارات على خارطة الدول المتقدمة في المجالات الفضائية المتنوعة».

وأضاف الفلاسي: «يمتلك أعضاء اللجنة خبرات واسعة في قيادة مشاريع عالمية نجحت في إضفاء إسهامات كبرى على جهود الاستكشاف الفضائي دولياً، وتتمثل في رئاسة بعض من أهم الوكالات والمنظمات ذات الصلة، وغيرها في مجال التشريعات والقوانين المعنية بالقطاع، فضلاً عن مراكز الأبحاث الفضائية والعلمية، كما تضم اللجنة رواد فضاء سابقين أمضوا فترات طويلة في الفضاء الخارجي، أو شاركوا في عدد من الرحلات الفضائية المأهولة وتلك إلى محطة الفضاء الدولية».

وأشار إلى أن استكشاف الفضاء أداة مهمة للبحث عن الكفاءات، مشيراً إلى أنه بعد الإعلان عن مسبار الأمل شهدنا إقبالاً كبيراً من الكوادر الإماراتية الشابة على التخصصات العلمية والمتعلقة بقطاع الفضاء.

وكانت اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء قد عقدت اجتماعها الدوري الثالث في أبوظبي، والذي يستمر على مدى يومين، لبحث آخر مستجدات القطاع الفضائي الوطني، ومختلف مشاريعه الحالية والمستقبلية، وسبل تعزيزها ورفدها بالمقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الأساسية.

وترأس الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وبحضور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وعدد من المسؤولين والإداريين والمهندسين.

وضم الاجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء.

الباز: «رحلة الأمل» تعرفنا ببيئة المريخ

قال الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأميركية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، إن رحلة الأمل ستكون لها دفعة قوية لتعريفنا بالبيئة في كوكب المريخ.

وأضاف لـ «البيان» أن برنامج الفضاء الإماراتي بدأ من الصفر، وهذا يعني أن القيادة الإماراتية الرشيدة بدأت تعلم أولادنا وبناتنا كيف نتقدم علمياً ونرتقي لأعلى الدرجات العلمية والتكنولوجية حتى نساهم في مشاريع الفضاء واستكشاف الفضاء. وأوضح أن هناك أشياء كثيرة جداً نتعلمها في كيفية تدريب الكوادر الإماراتية المواطنة في المدارس بحيث يشاركونا أفكارهم حول رحلة الفضاء، وماذا نضع في سفينة الأمل التي سوف تنطلق إلى المريخ، مشيراً إلى أن تربة المريخ في حقيقة الأمر تشبه الصحراء العربية.دبي - البيان