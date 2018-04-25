«دبي القضائي» يحتفل بتخريج الدفعة 8 لدبلوم العلوم القانونية والقضائية

احتفل معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الثامنة لدبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للمبتعثين من القوات المسلحة بالدولة. وحضر الحفل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والعميد الركن الحقوقي سالم جمعة راشد الكعبي المدعي العام العسكري، مدير القضاء العسكري بالوكالة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي: «إن معهد دبي القضائي يفخر بما يقدمه من خدمات لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي والإمارات. ويسعدنا أن نرى هذه الكوكبة من الخريجين من مبتعثي القوات المسلحة، وقد أكملت متطلبات دبلوم العلوم القانونية والقضائية، لتعزيز مهاراتهم».

وكان برنامج الدورة قد امتد 15 أسبوعاً، وبواقع 73 يوماً، حيث تم تخصيص 55 يوماً منها للمحاضرات، و15 يوماً للتدريب العملي، إضافة إلى 4 أيام للزيارات الميدانية. وخلال هذه المدة، بلغ إجمالي عدد الساعات المعتمدة للدورة 328 ساعة تدريبية، تم توزيعها بين المحاضرات والجلسات التدريبية اليومية.