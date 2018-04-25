نهيان بن مبارك يتسلم شهادة التميز لمركز المستقبل

تسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الرئيس الفخري لمركز المستقبل للتأهيل، شهادة التميز في تطبيق أسس التدريب المهني من كارن هوسبيث، المدير الدولي لـ«أزدان».

حضر المناسبة محمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مركز المستقبل، وجمعة عبد الله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وستيفاني القاق، نائب السفير البريطاني في الدولة، وموفق مصطفى، مدير المركز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين، إضافة إلى عدد من الشركات التي تدعم برنامج التأهيل المهني والتدريب والمتابعة في المركز، وهي HSBC وبنك دبي التجاري وسيركو - جوتون وفندق ياس فايسروي.

يُذكر أن «أزدان» هي شبكة تطوير واعتماد نظام التدريب المهني ومقرها في بريطانيا، إذ طبّق مركز المستقبل نظام التدريب على طلابه منذ عام 2015 إلى أن حصل على شهادة اعتماده مركزاً يطبّق هذا البرنامج.

وتعتبر شهادة التميز دليلاً على نجاح مركز المستقبل في استخدام أفضل البرامج العالمية المعتمدة، وبأفضل المعايير الدولية التي تصب في مصلحة الخدمات التأهيلية المقدمة للطلبة المنتسبين إلى المركز.

وقال موفق مصطفى إنه من خلال سعينا في تحقيق الأهداف المرجوة في العمل مع أصحاب الهمم ودعمهم، وإيماناً منا بإمكانياتهم في البناء والنهضة وبأهمية توفير الإمكانات اللازمة لتحفيز قدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية التي تحتاج إلى توفير بيئة عمل تتلاءم مع احتياجاتهم وتطلباتهم، نعمل معاً مع كل شرائح المجتمع لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 بإدماجهم في العملية التنموية المستدامة.