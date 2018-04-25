410 تصاريح بناء ملاحق من بلدية دبي

انتهت إدارة الصيانة العامة ببلدية دبي، من استصدار تصاريح البناء لـ 410 ملاحق جديدة لمواطنين، وذلك منذ بداية العام الماضي 2017، وحتى نهاية مارس الماضي.

وقال المهندس جابر آل علي مدير الإدارة، إن الإدارة قامت باستصدار التصاريح، بالتنسيق مع إدارة المباني في الدائرة، حيث تهدف البلدية، ممثلة في إدارة الصيانة العامة، إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وذلك بتوفير أتعاب الاستشارات التي تترتب على استصدار تصاريح البناء لهذه الملاحق، من منطلق حرص بلدية دبي على تحقيق السعادة للمواطنين في إمارة دبي، وعلى تحقيق رؤيتها «بناء مدينة سعيدة ومستدامة»، ورسالتها تخطيط وتطوير وإدارة مدينة متميزة، تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.

وقال إن البلدية تلقت العام الماضي 435 طلباً، تمت الموافقة على 299، وتم رفض 110، لعدم مطابقتها للمواصفات، فيما تم تلقي 129 طلباً منذ بداية عام 2018، وتم إنجاز 111 طلباً، منها 33 طلباً من العام الماضي، وتم رفض 22 طلباً، وهناك 29 طلباً قيد التنفيذ.

وصرح المهندس محمد عباس رئيس قسم الخدمات الفنية بالإدارة بأن هذه الخدمة تتمثل في إعداد تصاميم المخطـطات المعمارية والإنشائية من قبل مهندسي الإدارة مجاناً.

وأضاف أن البلدية على استعداد لخدمة كافة المواطنين الذين يرغبون في إنشاء ملاحق جديدة بمساكنهم، وكل المطلوب منهم، تعبئة النموذج الخاص باستصدار ترخيص الملحق، لمساحة بناء لا تزيد على 1500 قدم مربعة، مع إرفاق المستندات (خارطة الأرض، الهوية، إقرار تعهد)، على ألا يكون المسكن مؤجراً.